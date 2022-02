Trainerin und Minister von Unschuld überzeugt : Eiskunstläuferin Walijewa sei „unschuldig und sauber“

Peking Es gibt bei den Olympischen Spielen in Peking weiter Diskussionen um den Dopingfall der erst 15-jährigen Kamila Walijewa. Ihre Trainerin ist von ihrer Unschuld überzeugt.

Im Dopingfall um die 15 Jahre alte russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat Trainerin Eteri Tutberidse ihre Athletin in Schutz genommen. „Ich möchte sagen, dass ich absolut sicher bin, dass Kamila unschuldig und sauber ist“, sagte Tutberidse am Samstag im russischen Staatsfernsehen. Es gebe viele Fragen und wenige Antworten. „Wir hoffen wirklich, dass die Gerechtigkeit siegen wird“, erklärte die Trainerin.

Der Internationale Sportgerichtshof Cas soll nun in Peking in einem Eilverfahren über die Aufhebung der vorläufigen Sperre von Walijewa durch die russische Anti-Doping-Agentur entscheiden. Dabei geht es auch um das Startrecht für die Topfavoritin im olympischen Damen-Einzel, das am 15. Februar beginnt. „Nach unseren Informationen wird sich das CAS-Gremium morgen mit dem Fall der Eiskunstläuferin Walijewa befassen“, sagte Russlands Sportminister Matyzin am Samstag.