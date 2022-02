Kein "klarer Fokus", kein Knaller : Debakel für deutsche Snowboarder bei Olympia erfordert Aufarbeitung

Peking Die Hoffnungsträger enttäuschen, die Snowboard-Medaillen holten andere: Statt erfüllten Gold-Träumen erleben die Race-Boarder in Peking ein Debakel.

Platz fünf für Ramona Hofmeister und das Aus in der Qualifikation für Stefan Baumeister im Parallel-Riesenslalom, Rang neun für Topfavorit Martin Nörl im Cross-Rennen: So hatte sich Snowboard Germany, laut Scheid "zu Recht" mit dem Ziel von zwei bis drei Medaillen für die Race-Boarder angereist, Olympia nicht nicht vorgestellt.

Bis in vier Jahren in Mailand/Cortina d'Ampezzo "müssen wir uns noch mehr auf die Top-Kandidaten ausrichten und für sie bessere Rahmenbedingungen und eine individuellere Betreuung schaffen", sagte Scheid. Pleiten, Pech und Pannen sorgten in Peking dafür, dass es am Ende wohl erstmals seit 2010 keinen Podestplatz geben wird.