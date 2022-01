Olympia-Blase und tägliche Tests : Die Corona-Herausforderung bei den Winterspielen in Peking

Die Corona-Herausforderung bei den Winterspielen in Peking

Ein chinesischer paramilitärischer Polizist mit steht Wache an einem Eingangstor zum geschlossenen Hauptpressezentrum für die Olympischen Winterspiele in Peking. Foto: dpa/Andy Wong

Düsseldorf Im Gastgeberland der Olympischen Winterspiele gelten strikte Corona-Maßnahmen. Doch welche Auswirkungen hat die chinesische Null-Toleranz-Politik für die Athleten und ausländischen Gäste?

Bitterer Vorgeschmack auf Olympia : Rodlerin Geisenberger beklagt unwürdige Corona-Zustände in Peking

Zweieinhalb Wochen vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar) erreichte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in China jedoch den höchsten Stand seit März 2020. Auch wenn die Fallzahlen im Vergleich zum Großteil der westlichen Welt verschwindend gering sind, reagiert die Staatsführung zunehmend nervös. Zudem sind die der ersten Omikron-Fälle auch in der Hauptstadt registriert worden.

Hauptelement der chinesischen Corona-Politik währende der Olympischen Spiele ist die „olympische Blase“. Peking hat bereits am 4. Januar seine olympische Blase für die anstehenden Winterspiele geschlossen. Seitdem dürfen Tausende von Mitarbeitenden wie beispielsweise Volunteers, Reinigungskräfte, Köche und Fahrer diesen geschlossenen Zirkel nicht mehr verlassen. Und auch die anreisenden Athleten sowie Trainer, Betreuer und Medienvertreter bleiben in der Bubble vom Tag ihrer Ankunft, bis sie das Land wieder verlassen. Das bedeutet, sie dürfen sich nur in „geschlossenen Kreisläufen“ zwischen Unterkunft und Wettkampfstätten oder Medienzentren bewegen.