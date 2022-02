Tödlicher Grenzzwischenfall : Olympia-Fackelläufer sorgt für Irritationen in internationalem Konflikt

Olympia-Fackelläufer sorgt für Irritationen in internationalem Konflikt

Peking Die Grenze im Himalaya zwischen Indien und China ist seit Jahrzehnten ein Streitpunkt zwischen beiden Ländern. Vor zwei Jahren kam es zu einem blutigen Zusammenstoß. Ein chinesischer Offizier war nun Fakelläufer vor den Olympischen Spielen.

Unter den Teilnehmern des Fackellaufes für die Olympischen Winterspiele in Peking war auch ein als „Held“ geehrter chinesischer Offizier, der an einem umstrittenen Grenzzwischenfall mit Indien beteiligt war. Kommandeur Qi Fabao hatte bei der ersten tödlichen Auseinandersetzung zwischen Grenztruppen der beiden asiatischen Rivalen seit 45 Jahren schwere Kopfverletzungen erlitten. Sein Auftritt als Fackelläufer sorgte in Indien für Irritationen.