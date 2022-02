Ski alpin

Lange sah es so aus, als würden die Deutschen zum zweiten Mal nacheinander bei Winterspielen ohne Medaille bleiben. Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt schrammten als Vierte nur knapp am Podest vorbei, die Speed-Herren und Alexander Schmid im Riesenslalom hingegen enttäuschten. Mit Silber im Mixed-Teamevent haute die DSV-Riege am Schlusstag aber noch einen raus - und polierte ihre insgesamt doch recht enttäuschende Bilanz noch auf. - Note: 4+