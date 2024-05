Olympische Spiele 2024 Der Zeitplan der Sommerspiele in Paris in der Übersicht

Am 26. Juli ist es so weit, die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris findet statt. Doch schon vor der großen Zeremonie auf der Seine treten die ersten Sportlerinnen und Sportler in Wettkämpfen gegeneinander an. Eine Übersicht, wann welche Wettkämpfe stattfinden.

(Quelle dpa)