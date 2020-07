IOC-Session : Neuer Zeitplan für Olympia in Tokio 2020 steht – Bacht macht weiter

Neuer Zeitplan für Olympia in Tokio 2020 steht – Bacht macht weiter

Berlin IOC-Präsident Thomas Bach hat in schwierigen Zeiten seine Bereitschaft zur Wiederwahl angekündigt. Für die Spiele in Tokio stehen alle Austragungsorte und der Zeitplan fest.

An einem neuen Tiefpunkt der Coronakrise hat Thomas Bach ein Zeichen gesetzt und auf der 136. IOC-Session seine Bereitschaft zur Wiederwahl angekündigt. Die Reaktion der Mitglieder fiel durchweg positiv aus. Für Staunen sorgte auch Tokio 2020, das sämtliche Austragungsorte und den Zeitplan für die ins Jahr 2021 verlegten Sommerspiele festgelegt hat - ein enormer Akt.

Die Pandemie hatte den Machern des größten Sportfestes der Welt mächtig zugesetzt. Keiner weiß mehr, wie Olympia im nächsten Jahr angesichts immer neuer Rekordzahlen funktionieren soll. Gastgeber Tokio vermeldete am Freitag mit 293 einen neuen Höchstwert für Neu-Infektionen an einem Tag.

Mit seiner Ankündigung schaffte Bach, dass zunächst über eine Stunde nur über ihn gesprochen wurde. Die Wiederwahl des 66-Jährigen bei der Session im Juni 2021 in Athen gilt als sicher. Der Fecht-Olympiasieger von Montreal war 2013 zunächst für acht Jahre gewählt worden.

"Wir sind sehr glücklich, dass Sie die Olympische Familie weiterhin führen wollen. Dass Sie in so schwierigen Zeiten weitermachen, ist ein gutes Zeichen. Keiner kann es besser als Sie", sagte der Argentinier Gerardo Werthein. "Eine tolle Nachricht, ich werde Sie unterstützen", sagte Fürst Albert von Monaco, seit vielen Jahren im IOC.

Doch auch die Gastgeber der Tokio-Spiele sorgten für einen Stimmungsaufheller. Ebenso überraschend kündigte OK-Chef Yoshiro Mori an, dass die Verträge mit sämtlichen Wettkampfstätten geschlossen seien, bis auf wenige Ausnahmen handelte es sich um die schon für 2020 vorgesehenen Austragungsorte.

"Es gibt noch viel Arbeit, aber wir haben schon einen Meilenstein gesetzt", sagte Hidemasa Nakamura vom OK in Tokio. Mit dem Zeitplan könnten die Verbände und Athleten nun ihre Vorbereitungen für die verlegten Spiele planen, die nun vom 23. Juli bis 9. August 2021 in der japanischen Hauptstadt stattfinden sollen.