„Vom Warum zum Wow“ Wie eine neue DOSB-Strategie bei der Olympia-Bewerbung helfen soll

IOC-Präsident Thomas Bach hat seine Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes am Samstag in Baden-Baden abgesagt. Wie das Internationale Olympische Komitee am Mittwoch bestätigte, ist der 68-jährige DOSB-Ehrenpräsident aus Tauberbischofsheimer am Coronavirus erkrankt. Er habe nur leichte Symptome und arbeite derzeit von zu Hause aus, hieß es. Für den DOSB hatte die Zusage besonderes Gewicht gehabt, weil in Baden-Baden ein Strategieprozess zur Vorbereitung einer neuen Olympia-Bewerbung verabschiedet werden soll.