Leichtathletik-Idol Heike Drechsler über Leistungsdruck und Olympia „Das Beste zu geben, muss manchmal auch im Spitzensport gut genug sein“

Drechsler Wenn man nicht so viele gute eigene Athleten in der Breite hat, wäre es eine Idee, offene Meisterschaften anzubieten, an denen auch internationale Konkurrenz teilnehmen kann. Die USA haben zum Beispiel offene Championships. Da bin ich auch mal gestartet. Dort kommt man dann mit der Konkurrenz auch schon vor den internationalen, großen Wettkämpfen zusammen. Es ist wichtig, dass man sich in der Spitze mit guten Leuten misst. Und gute Talente, die noch nicht in der Spitze sind, haben zu wenige Möglichkeiten, einen Startplatz bei internationalen Meetings zu bekommen. Aber sie brauchen Wettkämpfe. Auch Schülerinnen und Schüler brauchen gute Länderwettkämpfe, bei denen sie sich auch mit anderen Nationen vergleichen können. Es ist wichtig, dass die Talente sehen, wo sie im internationalen Vergleich stehen. Das sind auch Erfahrungen, die sie sammeln und die motivieren. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig, was in dem Bereich aktuell passiert. Es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, gerade die Schüler zielführend vorzubereiten. Ihnen zu zeigen, wie sie am Ball bleiben, ohne dass es zu viel wird.