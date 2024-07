Paris 2024 Wasserball bei den Olympischen Spielen – das müssen Sie wissen

Als eine Art Wasser-Rugby wurde Wasserball in England Mitte des 19. Jahrhunderts in Seen und Flüssen gespielt. 1870 gab es die ersten offiziellen Regeln für Wasserball in Hallenbädern. Die Schotten entwickelten weitere Regeln, wodurch die Sportart eher einem Fußballspiel im Wasser ähneln sollte. Diese Regeln bilden weltweit die Grundlage für den heutigen Wasserballsport.