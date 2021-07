„Stimmt es?“ : Verwirrung um 100-Meter-Europarekord von Alex Wilson

Atlanta Kurz vor den Olympischen Spielen sorgt ein vermeintlichter Europarekord über die 100-Meter-Distanz für Aufregung. Der Schweizer Alex Wilson soll einen neuen Rekord aufgestellt haben - woran er selbst zweifelt.

Der Europarekord über 100 Meter von Alex Wilson hat Zweifel ausgelöst - auch bei dem Schweizer Leichtathleten selbst. „Direkt nach dem Rennen dachte Alex, dass er vielleicht 10,10 Sekunden oder bestenfalls 10,00 gelaufen ist, aber niemals so schnell, wie es auf der Anzeigetafel im Stadion und in den Ranglisten zu lesen war“, sagte Wilsons Berater Andreas Hediger am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. „Stimmt es, sind Sie sicher, ist alles in Ordnung?“, soll Wilson die Offiziellen gefragt haben.