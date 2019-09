Vor Olympia 2020 in Tokio : Flaggenstreit zwischen Südkorea und Japan

Die Olympischen Ringe in Tokio. Foto: dpa/Jae C. Hong

Seoul Knapp zehn Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist zwischen Gastgeber Japan und Südkorea ein Flaggenstreit entbrannt.

"Wir haben die Geschichte hinter der Flagge erklärt und gefordert, dass sie während Olympia verbannt wird", teilte das südkoreanische Sportministerium in einem Statement mit. Sie rufe in Südkorea und anderen asiatischen Ländern "historische Wunden und Schmerz hervor, so wie das Hakenkreuz Nazi-Deutschlands die Europäer an den Albtraum des Zweiten Weltkriegs" erinnere, hieß es weiter.