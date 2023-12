Trotz Messer-Attacke Olympia-Eröffnung weiter auf der Seine geplant

Paris · Am Freitag ist in Paris ein deutscher Tourist von einem mutmaßlich islamistischen Angreifer getötet worden. Weitere Menschen wurden verletzt. Frankreichs Sportministerin zufolge hat das aber keine Auswirkungen auf Olympia 2024 in der Hauptstadt.

04.12.2023 , 13:48 Uhr

Die Olympischen Spiele fniden 2024 in Paris statt. Foto: Holger Hagedorn

Amelie Oudea-Castera steht eine Verlegung der geplanten Olympia-Eröffnungsfeier auf der Seine aus Sorge vor terroristischen Anschlägen nicht zur Diskussion. „Wir haben keinen Plan B, wir haben einen Plan A, in dem es mehrere Pläne B gibt", sagte die französische Sportministerin am Montag bei Radio France. Oudea-Castera erinnerte daran, dass „terroristische Bedrohung und insbesondere islamistische Bedrohung" existiere, sie sei jedoch „nicht neu und weder spezifisch für Frankreich noch spezifisch für die Spiele", bei denen im kommenden Sommer 15 Millionen Zuschauer im Großraum Paris erwartet werden. Die Ministerin versicherte, die Politik werde „alles tun", um die Terrorgefahr „mit absoluter Wachsamkeit auf ein Minimum zu reduzieren". Am Freitag wurde bei einer mutmaßlich islamistisch motivierten Attacke im Pariser Stadtzentrum nahe des Eiffelturms ein deutscher Tourist getötet. Zwei weitere Personen verletzte der Angreifer zudem mit einem Hammer. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele soll am 26. Juli auf der Seine zwischen der Pont d'Austerlitz und der Pont d'Iena stattfinden. Laut Oudea-Castera gebe es eine „Reihe von Anpassungsvariablen", darunter etwa eine Reduzierung der Zuschauerzahl. Entscheidungen würden im Frühjahr fallen. „Die Eröffnungszeremonie stellt zweifellos eine ganz besondere Sicherheitsherausforderung dar, das wissen wir seit dem ersten Tag", sagte die Politikerin der Renaissance-Partei. Generell würden die Sicherheitsvorkehrungen während der Olympischen und Paralympischen Spiele aber „sehr hoch sein", versprach sie und zählte beispielhaft vorgesehene Mittel auf: „Minenräumer, Hundestaffeln - wir sind für all das ausgerüstet. Wir haben die Kapazität, diese Veranstaltung zu sichern." Emmanuel Gregoire, erster Stellvertreter des Pariser Bürgermeisters, erinnerte am Montag auf France Info daran, dass die Rugby-Weltmeisterschaft im September und Oktober „ohne jeglichen Zwischenfall" stattgefunden habe. Er sei „sicher, dass wir die Olympischen Spiele sehr gut vorbereiten können".

