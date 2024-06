Hoffen auf Kunst der Mediziner Trotz Armverletzung – Turn-Ass Dauser soll in Paris starten

Die Olympia-Träume von Lukas Dauser sind trotz eines dramatischen Wettkampfendes intakt. Ungeachtet einer Oberarmverletzung soll der Barren-Weltmeister in fünf Wochen bei den Olympischen Spielen in Paris an die Geräte gehen. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) nominierte den Unterhachinger am Sonntag und setzt all seine Hoffnungen auf die Kunst der Mediziner.