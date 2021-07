Tokio 2021 : Sportler-Proteste bei Olympischen Spielen in gewissem Rahmen erlaubt

Tokio Den Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio sind Proteste oder politische Meinungsäußerungen eingeschränkt gestattet. Wie das Internationale Olympische Komitee am Freitag bekannt gab, hat die Exekutive des IOC eine umstrittene Regel gelockert.

Protestierende Sportler haben bei den Olympischen Spielen künftig mehr Spielraum. Das Internationale Olympische Komitee hat seine Regel 50.2 der Olympischen Charta etwas aufgeweicht, so dass Aktive zukünftig und damit auch bei den am 23. Juli beginnenden Sommerspielen in Tokio in der Wettkampfstätte vor ihrem Wettkampf protestieren können.