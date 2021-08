Nach Geländeritt : Schweizer Pferd eingeschläfert – Protest von deutscher Mannschaft

Tokio Die Geländeprüfung in der Vielseitigkeit ist vom Tod eines Pferdes überschattet worden. Das deutsche Team fiel derweil nach dem Touchieren eines Hindernisses weit zurück – und legte gegen die Wertung Protest ein.

Das Pferd hatte sich an einem Wasserhindernis am Bein verletzt und wurde per Ambulanz in eine Tierklinik gebracht. Dort wurde bei einer Ultraschalluntersuchung ein irreparabler Bänderriss direkt über dem Huf festgestellt. Mit Einverständnis der Besitzer und des Reiters wurde beschlossen, den Wallach einzuschläfern.