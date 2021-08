Nach Disqualifikation : Französischer Boxer protestiert mit Sitzstreik – wohl zurecht

Update Tokio „Jeder weiß, ich habe gewonnen“, brüllte Superschwergewichtsboxer Mourad Aliev – dabei war er gerade vom Schiedsrichter disqualifiziert worden. Wohl fälschlicherweise. Nun muss der Cas entscheiden.

Eklat beim Kampf des französischen Superschwergewichtlers Mourad Aliev beim olympischen Boxturnier: Der 26-Jährige wurde am Sonntag in seinem Viertelfinale allem Anschein nach fälschlicherweise disqualifiziert und trat anschließend in einen Sitzstreik. Die Angelegenheit wird wohl vor der Ad-hoc-Abteilung des Internationalen Sportgerichtshof (CAS) landen.