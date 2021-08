Nach Disqualifikation : Französischer Boxer protestiert mit Sitzstreik

Tokio „Jeder weiß, ich habe gewonnen“, brüllte Superschwergewichtsboxer Mourad Aliev – dabei war er gerade vom Schiedsrichter disqualifiziert worden. Also blieb der Franzose einfach im Ring sitzen. Wie lange sein Sitzstreik dauerte.

Der französische Superschwergewichtsboxer Mourad Aliev ist bei den Olympischen Spielen in Tokio disqualifiziert worden und hat danach ungehalten sowie aggressiv auf die Entscheidung reagiert. Der aus Moskau stammende 26-Jährige schlug nach dem Kampf-Abbruch am Sonntag wütend in Richtung einer TV-Kamera, nachdem er mit mehreren Gesten sein Unverständnis dokumentierte.