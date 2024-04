Das letzte große Karriere-Ziel Tischtennis-Star Boll für siebte Olympia-Teilnahme vorgeschlagen

Boll steigt im Fall seiner voraussichtlichen Nominierung in einen höchst elitären Zirkel auf: Vor dem Fahnenträger der deutschen Olympia-Mannschaft bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro und vierfachen Medaillengewinner nahmen bisher nur die Olympiasieger Ralf Schumann (Schießen/1988-2012) und Ludger Beerbaum (Springreiten/1988-2008 und 2016) siebenmal für Deutschland an Sommerspielen teil. Boll gehörte 2000 in Sydney erstmals zum deutschen Olympia-Team.