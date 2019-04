Ticketpreise für Tokio 2020 : Karten für die Olympia-Eröffnungsfeier kosten bis zu 2370 Euro

Das Logo für die Olympischen Sommerspiele Tokio 2020. Foto: dpa/Michael Kappeler

Tokio Olympiafans müssen bei den Sommerspielen 2020 in Tokio teilweise kräftig in die Tasche greifen. Das Organisationskomitee veröffentlichte am Donnerstag die Preisliste für die Tickets.

ie teuersten Eintrittskarten für die Eröffnungsfeier werden demnach für umgerechnet 2370 Euro veräußert. Die billigsten Billets sind für 19,75 Euro zu haben. Die Hälfte der rund 7,8 Millionen Tickets geht für unter 63,00 Euro über den Tisch.

Der Vorverkauf beginnt in der Phase vom 9. bis 28. Mai, in der in einer Lotterie zunächst nur Japaner Eintrittskarten erwerben können. Olympia-Fans im Ausland wird der Kartenkauf ab dem 15. Juni über ausgewählte Anbieter ermöglicht. Geschätzt werden rund 70 bis 80 Prozent der Billets an japanische Bürger verkauft, der Rest an Zuschauer aus aller Welt.

Die zweiten Sommerspiele in der japanischen Metropole nach 1964 finden vom 24. Juli bis 9. August statt.

(sid/ako)