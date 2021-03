Vier weitere Jahre : Bach als IOC-Präsident wiedergewählt – Keine Zweifel an Olympia-Austragung

Lausanne Thomas Bach bleibt für vier weitere Jahre Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Trotz Corona-Pandemie hat er keine Zweifel an den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio.

Bach hatte im September 2013 auf der IOC-Session in Buenos Aires das oberste Funktionärsamt im Weltsport übernommen und die Nachfolge von Jacques Rogge (Belgien) angetreten. Der Fecht-Olympiasieger von Montreal 1976 ist der erste deutsche und der insgesamt neunte Präsident in der Geschichte des IOC seit 1894.

Der wiedergewählte Präsident hatte bereits vor der Wahl Zweifel an den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Sommer ausgeschlossen. „Die Frage ist nicht, ob die Olympischen Spiele stattfinden, sondern wie sie veranstaltet werden“, sagte der 67-jährige Deutsche am Mittwoch. Tokio bliebe auch in der Corona-Pandemie die am besten vorbereitete Olympia-Stadt, die es jemals gab.