In Wimbledon Siegemund kündigt Olympia-Doppel mit Kerber an

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber wird im olympischen Tennis-Wettbewerb in Paris in diesem Sommer mit Laura Siegemund im Doppel auf Medaillenjagd gehen. Das kündigte Siegemund nach ihrem Zweitrundeneinzug in Wimbledon. „Ich habe mit Angie telefoniert, und sie hat gesagt, sie würde gern mit mir spielen“, sagte die Metzingerin (36). „Sie möchte dann Doppel spielen, wenn sie wirklich Medaillenaussichten hat und da wirklich was reißen kann. Und dann ist das für mich die beste Option gewesen.“