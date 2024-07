Wettkämpfe, Zeitplan, Favoriten Tennis bei Olympia 2024 – das müssen Sie wissen

In Paris 2024 machen zehn Tennisspieler aus Deutschland mit, davon vier Frauen und sechs Männer. Unter ihnen sind auch zwei olympische Medaillengewinner: Alexander Zverev hat in Tokio 2021 eine Goldmedaille im Einzel gewonnen, Angelique Kerber in Rio 2016 eine Silbermedaille im Einzel. Kerber ist in dem gleichen Jahr auf Platz eins der Weltrangliste gewesen und hat angekündigt, nach Paris 2024 ihre Karriere zu beenden.