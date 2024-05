8500 Sicherheitskräfte Tausend Schiffe begleiten olympisches Feuer bei Ankunft in Frankreich

Rund tausend Segelboote und andere Schiffe sind am Mittwoch in Marseille in See gestochen, um das olympische Feuer bei seiner Ankunft auf dem französischen Festland zu begleiten. Der Konvoi startete am Vormittag unter dem Hupen und Heulen von Schiffssirenen sowie dem Jubel zahlreicher Zuschauer. Zur Ankunft des an Bord eines Dreimasters aus Griechenland kommenden olympischen Feuers am Abend wurden bis zu 150.000 Schaulustige erwartet.