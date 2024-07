Zeitplan, Regeln, Neuerungen Synchronschwimmen bei Olympia – Das müssen Sie wissen

Eleganz, Kraft und absolute Präzision. Synchronschwimmen verlangt hohe körperliche Leistungen unter Luftmangel, rhythmisches Musikgefühl und Beweglichkeit von überwiegend Schwimmerinnen. Das Synchronschwimmen, das auch Synchronschwimmen genannt wird, ist seit den Spielen in Los Angeles 1984 Teil des olympischen Programms. Es wurde erstmals bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki als Demonstrationssportart ausgeübt. In Paris treten dieses Jahr das erste Mal auch Männer bei den Olympischen Spielen mit an. Und es ist auch erstmals eine weitere Disziplin dabei. Das sind die Hintergründe.