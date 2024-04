„Symbol der Hoffnung“ Olympisches Feuer für Paris in Griechenland entfacht

Das olympische Feuer für die Sommerspiele in Paris ist in der antiken Stätte von Olympia in Griechenland entzündet worden. Weil die Sonne am Dienstag nicht schien, musste die Fackel mit einem Feuer entzündet werden, das am Vortag während er Generalprobe entfacht worden war. Traditionell wird das olympische Feuer mithilfe eines Parabolspiegels entfacht. „Apollon, Gott der Sonne und des Lichtes, du hast deine Strahlen geschickt und die Fackel für die gastfreundliche Stadt von Paris angezündet“, sagte die „Hohe Priesterin“, die griechische Schauspielerin Mary Mina, bei der Zeremonie.