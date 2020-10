Protestmarsch und Offener Brief : Suspendierung von Belarus aus IOC gefordert

Köln Die Rufe nach einer Suspendierung von Belarus aus dem Internationalen Olympischen Komitee werden immer lauter. Gegen Staatschef Alexander Lukaschenko wird nach seiner umstrittenen Wiederwahl seit Wochen demonstriert.

Am Freitag übergaben Teilnehmer eines Protestmarschs in Lausanne dem IOC einen Offenen Brief, in dem ein Ausschluss des Nationalen Olympischen Komitees NOCRB wegen Verstößen gegen die Olympische Charta gefordert wird. Zudem soll Belarus die Ausrichtung aller internationalen Wettbewerbe entzogen werden. Im kommenden Jahr soll unter anderem die Eishockey-WM in Lettland und Belarus stattfinden.