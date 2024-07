Fall Steven van de Velde Über einen Sexualstraftäter bei Olympia darf nicht geschwiegen werden

Rein rechtlich nicht. Van de Velde hat seine Schuld eingestanden. „Es war der größte Fehler meines Lebens“, hat er auch öffentlich gesagt. Seine Strafe hat er verbüßt. Das Olympische Komitee der Niederlande führt zu dem an, dass er eine professionelle Beratung in Anspruch genommen habe und Experten seine Rückfallquote auf null Prozent schätzen. Er darf am gesellschaftlichen Leben ganz normal teilnehmen. Resozialisierung ist ein wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaats. Er darf einem Beruf nachgehen, seinen Sport ausüben und an Wettkämpfen teilnehmen. Das tut er seit 2017 – auch bei großen internationalen Wettkämpfen.