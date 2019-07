Kostenpflichtiger Inhalt: Sportmanager Mronz über Olympische Spiele in NRW : „Wir brauchen im Sport mehr Transparenz“

Michael Mronz im Interview bei der Rheinischen Post im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Sportmanager Michael Mronz will mit der Initiative Rhein Ruhr City die Olympischen Spiele 2032 nach NRW holen. Ein Gespräch über seine Pläne.

Er ist einer der erfolgreichsten Sportmanager. Den CHIO in Aachen hat er zu einem Reitturnier von Weltformat gemacht, das Tennisturnier in München hat er vor der Bedeutungslosigkeit bewahrt. Nun hat er ein ganz großes Ziel vor Augen: die Olympischen Spiele 2032 vor Augen.

Herr Mronz, interessieren sich 2032 überhaupt noch Menschen für Olympia?

Info Von Steffi Graf bis Stefan Raab Familie Der Bruder von Michael Mronz, Alexander, war Tennisprofi. Bekanntheit erlangte er vor allem durch eine Liaison mit Steffi Graf in den 1980er-Jahren. Karriere Seit 1997 ist Mronz Geschäftsführer der Aachener Reitturniers. Er vermarktete auch für Stefan Raab TV-Events wie die Wok-WM oder das TV-Total-Turmspringen.

Mronz Die Zuschauerzahlen im TV und auf den anderen Kommunikationsplattformen sprechen eine andere Sprache. Die Menschen lieben den sportlichen Wettkampf bei Olympischen Spielen. Die Werte und die Grundidee der Spiele haben auch heute noch eine wichtige Bedeutung und Strahlkraft für Milliarden Menschen weltweit. Aber wie alles im Leben ist das kein Selbstläufer. Man muss die Menschen mitnehmen.

Sie sind sehr um Transparenz bemüht. Wie beunruhigt sind Sie aber, wenn Sie an das IOC denken, in dem immer wieder Korruptionsskandale und Mauscheleien gibt?

Mronz Das IOC ist ein Stück weit ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, wo auch nicht immer alles so läuft wie man es sich vorstellt oder wünscht. Zur Ehrlichkeit gehört dazu: es gibt auch im IOC Dinge, die verbesserungsfähig sind.

Einspruch. Aber bei jeder korrupten Regierung wäre es doch im Normalfall so, dass der Wähler ein derartiges Verhalten abstrafen würde. Beim IOC ist es aber Teil des Systems.

Mronz Nein, ich habe mit keinem Wort über das Wort Korruption gesprochen. Ich will zunächst einfach nur sagen: beim IOC läuft nicht per se etwas besser als im Rest der Gesellschaft. Bin ich damit einverstanden, dass beim IOC Dinge schief laufen? Natürlich nicht. Es gehört dazu, dass man Kritik äußert. Wir in Deutschland machen es uns aber oft leicht und äußern häufig nur negative Kritik. Ein Beispiel: Hierzulande wird intensiv darüber diskutiert, ob der IOC-Präsident Thomas Bach berechtigterweise einen Diplomatenpass bekommen hat. Ich finde das völlig irrelevant an dieser Stelle. Ich finde viel entscheidender herauszustellen, wie groß der Beitrag von Thomas Bach ist, dass Nord- und Südkorea heute unter einer Flagge bei verschiedenen Sportveranstaltungen zusammen einlaufen. Um mich nicht misszuverstehen: es gibt auch berechtigte Kritik am IOC, aber es gibt eben auch positive Entwicklungen, wie es zum Beispiel Korea oder die Agenda 2020 aufzeigen.

Sie wollen aber schließlich die Olympischen Spiele 2032 nach Deutschland holen. Hierzulande gibt es eine große Skepsis gegenüber dem IOC. Wie wollen Sie das ausblenden?

Mronz Heutzutage haben Menschen eine Grundskepsis gegenüber vielen Großereignissen, Megabauten, Parteien und Organisationen. Das ist aber keine Lösung für ein Problem. Bezogen auf das IOC: Wenn man sich bewusst macht, dass 90 Prozent der Gelder, die das IOC einnimmt, wieder an die über 200 nationalen Verbände ausgeschüttet werden und damit der Sport nachhaltig gefördert wird, dann zeigt es, welch große Bedeutung die olympische Bewegung weltweit hat. Dabei würde ich es begrüßen, dass der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seine Einnahmen durch das IOC jährlich veröffentlicht, da es zu mehr Transparenz und damit einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung führen würde.

Mit dem Landessportbund hatten Sie zunächst ein paar Anlaufschwierigkeiten. Mittlerweile hat der LSB viel Geld für Infrastruktur bekommen vom Land NRW bekommen. Ist nun Harmonie eingekehrt?

Mronz Ich will nicht für mich in Anspruch nehmen, dass das 300-Millionen-Euro-Paket der Landesregierung zum Abbau des Sanierungsstaus bei Sportstätten etwas mit dem Engagement der Rhein Ruhr City 2032-Initiative zu tun hätte. Das Paket der Landesregierung ist ein sehr wichtiger Beitrag. Sport ist ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft. Ich kann keinen Jugendlichen in einen Verein bringen, wenn die sanitären Anlagen dort marode sind oder das Wasser durch die Hallendecke tropft. Es bewegt sich einiges. Das ist ein wichtiges und richtiges Signal für die Gesellschaft in unserem Land. Unabhängig davon befinden wir uns mit dem Landessportbund in einem sehr guten Austausch.

Sie brauchen den LSB, um überhaupt eine Chance zu haben, beim DOSB Gehör zu finden.

Mronz Ich denke, es geht hier nicht um ein Abhängigkeitsverhältnis, sondern die Frage, was das Beste für den Sport im Land ist. Und da sitzen wir am Ende in einem Boot und ziehen an einem Strang.

Wie wollen Sie denn NRW über die Landesgrenzen hinaus attraktiv machen?

Mronz Wir haben zahlreiche Ideen, beispielsweise im Sportbereich. NRW will in den kommenden Jahren eine Vielzahl an deutschen Jugendmeisterschaften ins Land holen. Dadurch stärken wir gleichzeitig die Vereine. Oder nehmen Sie das Thema „Dreams 2032“: Unsere Botschafter für Olympia 2032 sollen nicht die Olympiasieger der Vergangenheit sein, sondern Jugendliche, die von ihrem Traum erzählen, Olympische und Paralympische Spiele im eigenen Land zu erleben.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie derzeit für das Projekt Olympia 2032?

Mronz Momentan acht, davon sind fünf in Voll- und drei in Teilzeit engagiert.

Können Sie von der Vision auf Olympische Spiele leben?

Mronz Ich darf mich glücklich schätzen, mich in eine Anzahl verschiedener Projekte einbringen zu dürfen und dadurch unabhängig zu sein. Am Ende des Tages muss auf meiner Visitenkarte nicht stehen: „Macher der Olympischen Spiele 2032“. Als mein Mann verstorben ist, kam immer wieder dieser eine Gedanke bei mir auf: man kommt mit leeren Händen und man geht mit leeren Händen. Das was dazwischen passiert ist das, was man selbst gestalten kann. Und da ist Lebensqualität neben der Gesundheit ein sehr hohes Gut. Mein Leben hängt nicht davon ab, ob wir uns für Olympia bewerben oder nicht. Wenn der DOSB sagt, sie wollen sich bewerben, aber ohne mein Zutun, dann sage ich vielen Dank und ziehe mich wieder zurück. Mir geht es nicht um Personen, sondern um die Sache und die Chancen, die sich bieten. Ich bin absolut inhaltlich getrieben.

Spüren Sie Druck?

Mronz Nein. Warum sollte ich? Ich möchte Dinge gestalten und nicht verwalten. Es ist ein Privileg, sich über solche Dinge Gedanken machen zu dürfen.

Ist es von Vorteil, dass Sie als Macher von Randsportarten wissen, dass Geld nicht wie im Fußball oft in Sackkarren angeliefert wird, sondern wie hart es ist, jeden einzelnen Euro zu erwirtschaften?

Mronz Ich glaube ja. Wir sind es gewohnt, vor allem mit Kreativität und nicht mit einem Haufen Geld überzeugen zu müssen. Da bringen mein Team und ich sicherlich eine gewisse Erfahrung mit.

Was treibt Sie an?

Mronz Dinge gestalten zu können in einem Team.

Sind Sie rastlos?

Mronz Ich bin interessiert. Es geht immer darum, nach vorne zu blicken, verbunden mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. . Wenn ich mich mit einem Projekt identifiziere, stellt die Arbeit für mich keine Belastung dar. Viele Ideen kommen mir komischerweise morgens unter der Dusche oder beim Joggen.

Gehen Sie Mitarbeitern mit Ihrem, sagen wir Ethusiasmus, gelegentlich auf die Nerven?

Mronz (lacht) Niemals! Ganz eventuell könnte es sein, dass ich Mails nicht immer bis zum Ende durchlese und schon antworte, obwohl eine wichtige Information noch gekommen wäre.

Schon mal drüber nachgedacht, die Selbstständigkeit aufzugeben und Vereinsfunktionär zu werden?

Mronz Vor anderthalb Jahren gab es eine Situation, wo man mich mit einer neuen Aufgabenstellung konfrontiert hat.

Sie sollten Manager beim 1. FC Köln werden?

Mronz (lacht) Netter versuch.

Stimmt es?

Mronz Nein. Es war jedenfalls im Sport. Es wäre super spannend gewesen. Aber nachdem ich zwei Tage darüber nachgedacht habe fiel der Entschluss, dass es nicht zu mir passt, weil es nicht authentisch gewesen wäre.

Müssen Sie sich manchmal Geduld verordnen? Die Entscheidung über Olympische Spiele 2032 dauert zumindest noch eine Weile.

Mronz 2032 ist super schnell da, in nur 13 Jahren. Überlegen Sie mal: das Sommermärchen 2006 ist schon oder eben erst 13 Jahre her! Es geht jetzt darum, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Dazu tauschen wir uns unter anderem in zahlreichen Dialogveranstaltungen mit den Bürgerinnen und Bürgern aus, um konstruktive Kritik aufzunehmen. Das hilft uns ständig, in unserer Konzeption besser zu werden. Wir sprechen mit den Sportfachverbänden, mit dem IOC, mit der Politik und Sportpolitik, mit NGOs, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und entwickeln Visionen, wie Olympia 2032 als Motor und Antreiber für die gesamte Region dienen kann. Dazu zählen insbesondere die Themen vernetzte Mobilität und Digitalisierung.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich von heute auf morgen Stimmungen wechseln können. Macht es die Arbeit für Sie bei einem Thema wie Olympia nicht unkalkulierbar?

Mronz Wichtig ist doch, eine Vision und eine Orientierung zu haben, der man treu bleibt. Ein Ziel ist es zum Beispiel, 2032 nachhaltige Spiele zu organisieren. Wir wollen die ersten plastikfreien Spiele sein. Dazu arbeitet unser Team mit NGOs zusammen, die aufzeigen, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ein Grundkompass sollte immer vorhanden sein.

Erfüllt es Sie mit Sorge, dass in Deutschland zunehmender Radikalismus sich breit macht?

Mronz Ich glaube, die Grundrechte sind das wertvollste Gut, welches eine Gesellschaft hat. Wer sich gegen unsere Werte stellt, dem muss man sich konsequent entgegenstellen. Und da darf man auch nicht einen Millimeter Nachsicht haben. Denn der erste Millimeter ist schon die Vorlage für den nächsten Zentimeter und den nächsten Meter. Oder nehmen Sie als Beispiel das Thema Europa: Uns sollte bewusst sein, dass Europa nicht nur einen Preis, sondern vor allem einen Wert hat. Und wenn Europa an sich nur einen Wert hätte, dann sind das 70 Jahre Frieden. Dieser Wert ist unbezahlbar.

Viele Menschen sind unzufrieden, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Bei Olympia haben viele den Verdacht: die erzählen vorher tolle Geschichten und wollen doch nur teure Projekte durch die Hintertür finanzieren. Verständnis dafür?

Mronz Ich kann hier nur um Vertrauen werben. Bei den Projekten bei denen wir bisher involviert sein durften, standen wir immer für Seriosität. Die Reit-WM 2006 konnten wir mit einer schwarzen Null abschließen, als erste und seitdem auch letzte Reit-WM überhaupt. Dem Land Berlin konnten wir nach der Leichtathletik-WM 2009 acht Millionen Euro zurücküberweisen. Am Ende sind Olympische Spiele 33 Einzel-Weltmeisterschaften, plus Overhead. Ich kann verstehe, dass Menschen misstrauisch sind. Und das ist auch ihr gutes Recht. Wenn man aber ehrlich miteinander umgeht, wenn wir in Puncto Kosten, Verbindlichkeiten, Risiken und Chancen von Anfang an mit offenen Karten spielen, dann werden wir Vertrauen gewinnen können. Ich kann verstehen, dass sich niemand veräppeln lassen will. Da schließe ich mich selbst ein.

Bei welcher Disziplin würden Sie bei Olympischen Spielen mitmachen?

Mronz (lacht) Ich? Beim Zehnkampf, wegen den häufigen Trikotwechseln der Sportler. Das war jetzt natürlich nur ein Spaß.

Ach.Machen Sie selbst noch Sport?

Mronz Ich laufe. Ich bin noch im Hockey- und Tennisklub Mitglied, aber nur auf dem Papier. Ich bin 500 Meter vom Klubhaus des Kölner Tennis- und Hockeyclubs aufgewachsen, nicht weit vom Fußballstadion entfernt. Meine Mutter war Galeristin, mein Vater Architekt. Vor unserem Haus hatten wir Parkplätze, die habe ich als zehn Jähriger immer zu den Spielen des Effzeh vermietet.

Haben Sie Ihren Ehering abgelegt?

Mronz Ja, das ist richtig.

Wie ist es dazu gekommen?

Mronz Das ist ein persönlicher Prozess gewesen. Ich hatte das Gefühl, es ist gerade der richtige Moment. Es kann auch sein, dass ich ihn irgendwann wieder anziehe.

Dass Sie neu liiert sind, ist öffentlich bekannt.

Mronz Das ist richtig, bleibt aber privat (schmunzelt)

Was erfüllt Sie?

Mronz Das Leben macht gerade unheimlich viel Spaß und ich kann mich innerhalb der Teams verwirklichen und mich in viele spannende Themen einbringen.

Was würde passieren, wenn es nicht mit Olympia klappt?