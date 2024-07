Zeitplan, Favoriten, Wettkämpfe Sportklettern bei Olympia – das müssen Sie wissen

Zum ersten Mal war Sportklettern bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Teil der Wettkämpfe. Schon bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires war zuvor Sportklettern Teil des Programms. Nach Angaben des Internationalen Verbands für Sportklettern starteten in Tokio 40 Athletinnen und Athleten. In Paris sind es nun bereits 68.