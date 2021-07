Sperre für Olympia droht : US-Sprinterin Richardson laut Medien positiv auf Marihuana getestet

Los Angeles Das wäre ein bitterer Rückschlag für die US-Leichtathletik bei den Olympischen Spielen in Tokio. Laut Berichten wurde die Sprinterin Sha'Carri Richardson positiv auf Marihuana getestet. Ihr droht nun eine Sperre.

US-Sprinthoffnung Sha'Carri Richardson droht eine Sperre für die in drei Wochen beginnenden Olympischen Spiele in Tokio. Nach Medienberichten ist die 21-Jährige bei den US-Trials im Juni in Eugene/Oregon positiv auf Marihuana getestet worden.