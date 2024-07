Zeitplan, Übertragung, Stars So soll die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ablaufen

Erstmals findet die Feier nicht in einem Stadion statt. Paris veranstaltet die Zeremonie an und auf der Seine, also vor allem auf Wasser. Die Veranstalter wollen die Atmosphäre der untergehenden Sonne nutzen und die Parade der Athleten mit dem Sonnenlicht in Szene setzen, kündigte Organisationschef Tony Estanguet an.