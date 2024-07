Zeitplan, Teilnehmer, Regeln Skateboard bei Olympia 2024 – das müssen Sie wissen

Am erfolgreichsten war der Gastgeber: Sakura Yosozumi gewann die Goldmedaille bei Park Frauen, Momiji Nishiya bei Street Frauen, Yūto Horigome bei Street Männer. Nur bei Park Männer ging Gold nicht an Japan, sondern an Keegan Palmer aus Australien. Stark waren auch die Brasilianer mit drei Silbermedaillen. Yosozumi, Horigome und Palmer sind auch in Paris wieder dabei.