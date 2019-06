Rudern : Zeidler gewinnt bei EM-Debüt Gold im Einer

Luzern Oliver Zeidler hat bei seinem EM-Debüt Gold im Ruder-Einer gewonnen. Der 22-Jährige war erst vor drei Jahren vom Schwimmen zum Rudern gewechselt.

Ruder-Newcomer Oliver Zeidler hat als erster Deutscher seit Peter-Michael Kolbe 1973 EM-Gold im traditionsreichen Einer gewonnen. Der 22 Jahre alte Ingolstädter setzte sich in Luzern in 6:47,32 Minuten dank eines starken Schlussspurts knapp vor dem Niederländer Stef Broenink (6:47,51) durch. Bronze ging an Pilip Pawuku (6:47,72) aus Weißrussland.