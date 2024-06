Erfolgsnation Deutschland Die Medaillenchancen der Ruderer bei Olympia 2024 in Paris

Nach dem Triumph in London 2012 und den Silbermedaillen 2016 in Rio und 2021 in Tokio könnte man meinen, dass der Deutschland-Achter auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten zählen wird. Zwei zuletzt ernüchternde Jahre ohne Medaille bei großen Wettbewerben sprechen jedoch eine andere Sprache. Um bei Olympia wieder voll angreifen zu können, kehren für diese Saison zwei Silbermedaillengewinner von Tokio in die Mannschaft zurück. Mit Schlagmann Hannes Ocik und Laurits Follert soll erneut Edelmetall nach Deutschland gebracht werden. „Wenn es die Goldene wird, sage ich nicht ‚Nein’, aber wir wollen in die Medaillenränge“, sagt Bundestrainerin Sabine Tschäge auf die Frage nach den Zielen für Paris.