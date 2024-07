„Schäme mich“ Dressur-Olympiasiegerin Dujardin suspendiert

FEI-Präsidentin Ingmar De Vos äußerte sich „tief enttäuscht“ über den Fall. Das Wohlergehen der Pferde dürfe nicht beeinträchtigt werden. Dujardin habe aufrichtige Reue gezeigt. An Stelle der Einzel-Olympiasiegerin der Spiele 2012 in London und 2016 in Rio könnte nun Becky Moody mit Jagerbomb nachrücken, die bisher deutlich schwächer reitet.