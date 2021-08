Nach Reit-Drama bei Olympia : Deutscher Tierschutzbund stellt Strafanzeige gegen Fünfkämpferin Schleu und Trainerin

Annika Schleu bei den Olympischen Spielen in Tokio. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Der Deutsche Tierschutzbund wirft der Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Raisner wegen Vorkommnissen bei den Olympischen Spielen in Tokio Tierquälerei vor. Es geht dem Tierschutzbund bei der Anzeige aber auch um den Grundsatz der Sportart.

Der Deutsche Tierschutzbund hat wegen „Tierquälerei und Beihilfe zur Tierquälerei“ Strafanzeige gegen die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Raisner gestellt. Kostenpflichtiger Inhalt Grund sind die Vorkommnisse während der Olympischen Spiele in Tokio .

Wie es in der Mittelung des Tierschutzbundes heißt, habe Schleu „das verängstigte und überforderte Pferd mehrfach grob geschlagen und in anschließenden Interviews jede Einsicht vermissen lassen.“ Von Raisner sei sie zu dieser „tierquälerischen Handlung“ aufgefordert worden.

Bei der Reit-Disziplin hatte Schleu, die nach den ersten Disziplinen auf Goldkurs lag, unter Tränen versucht, das ihr zugeloste und völlig verunsicherte Pferd mit Gerte und Sporen zurück in den Parcours zu bringen. Bundestrainer Raisner hatte sie dazu mit einem heftig umstrittenen Zuruf („Hau drauf, hau richtig drauf!“) zudem animiert.

„Natürlich steht eine auf Olympiagold fixierte Sportlerin in dem Moment unter enormem Stress. Aber das ist keine Entschuldigung für Tierquälerei. Und es belegt, dass Tiere dem auf keinen Fall ausgeliefert sein sollten - wie ein Sportgerät, das zu funktionieren hat. In einem leistungsorientierten Wettkampf zwischen Menschen haben Tiere nichts zu suchen“, erklärte Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. „Unsere Anzeige dient auch der grundsätzlichen Klärung dieses Problems. Warnungen in den Jahren zuvor gab es immer.“