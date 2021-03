Dagmar Freitag (Vorsitzende im Sportausschuss des Deutschen Bundestages): "Ich habe mir den größten Teil dieser Veranstaltung live angesehen. Was für eine Veranstaltung ...! Nachfragen an die Vorsitzenden unterschiedlichster Kommissionen? Keine. Dafür ganz große und hehre Worte: ... "to make the world a better place". Wie soll das funktionieren, wenn die mächtigste Sportorganisation der Welt sich regelmäßig an die Seite von Autokraten stellt und zu Menschenrechtsverletzungen aber in aller Regel schweigt? Dopingskandale unfassbaren Ausmaßes elegant wegmoderiert? Und gleichzeitig für sich in Anspruch nimmt, dass der oberste Anspruch des IOC sein müsse, saubere Athlet*innen zu schützen? Ich bezweifle, dass Bach in den verbleibenden vier Jahren die wirklich kritischen Themen anpackt. Taktieren gehört zu seinem Geschäft. Das gilt auch für die Spiele in Tokio. Die Verschiebung geht auf den Druck der Athlet*innen und einiger NOKs zurück. Wenn die Spiele nun in diesem Sommer stattfinden können, werden sie organisatorisch eine Herkulesaufgabe sein."