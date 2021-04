Reihenfolge gelockert : Polen will Olympia-Teilnehmer und Fußball-Nationalspieler bevorzugt impfen

Warschau Polens Regierung hat seinem Olympia-Team für Tokio und auch der für die Europameisterschaft qualifizierten Fußball-Nationalmannschaft die Impfung gegen das Coronavirus versprochen. Insgesamt betrifft das 1077 Olympia-Athleten sowie 60 Fußballer.

Polen will seine Olympia-Teilnehmer und Fußball-Nationalspieler bevorzugt gegen das Coronavirus impfen lassen. Ab sofort könne man die Impfungen der Olympia-Mannschaft für Tokio sowie die Teilnehmer an der Fußball-EM und ihrer Betreuer organisieren, sagte der zuständige Kulturminister Piotr Glinski am Mittwoch in Warschau. Diese Entscheidung sei möglich, da in Polen bereits die wichtigsten Risikogruppen geimpft worden seien. Insgesamt gehe es um 1077 Olympia-Teilnehmer sowie 60 Fußballer, Betreuer jeweils eingeschlossen.