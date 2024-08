Am Dienstag gegen Griechenland Warum die Basketballer in Paris noch reifer auftreten als bei der WM

„Franz ist special“, sagte Schröder über Wagner in der Nacht nach der Frankreich-Gala zu einigen deutschen Journalisten. „So etwas haben wir in Deutschland noch nicht gesehen“, sagte der Kapitän. Große Worte angesichts des ehemaligen NBA-Meisters Nowitzki sowie seiner eigenen Person. Und auch der Rest im Team liefert weiter auf höchstem Niveau ab. So fällt es nicht ins Gewicht, dass in Andreas Obst und Maodo Lo zwei prägende Gesichter der Erfolge 2022 und 2023 bislang noch nicht so glänzen können.