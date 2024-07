Plötzlich ist das Viertelfinale realistisch Comeback mit Knalleffekt – Volleyballer „können jetzt jeden schlagen“

In der zweiten Vorrundenpartie trifft Deutschland am Dienstag (13 Uhr) auf den dreimaligen Olympiasieger USA, dritter Gegner ist Südamerikameister Argentinien am Freitag (9 Uhr). Nur die ersten zwei Teams in den drei Vierergruppen qualifizieren sich sicher für die K.o.-Runde, dazu kommen die zwei besten Gruppendritten.