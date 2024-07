DFB-Frauen vor dem zweiten Gruppenspiel Torhüterin Berger steht gegen die USA im Fokus – doch auch die „Expertin“ hat „keine Ahnung“

Als Horst Hrubesch in die Vorbereitung auf das Spiel gegen die USA einstieg, da fischte seine Mannschaft noch im Trüben. Das mag erstaunen, aber der Rekord-Olympiasieger, das erfolgreichste Team der Welt, ist eine große Unbekannte – selbst für Ann-Katrin Berger. Die neue Nummer eins im deutschen Tor spielt in den USA für Gotham FC, gibt aber zu: „Ich habe keine Ahnung. Natürlich kenne ich die Spielerinnen, aber ich schaue nicht so viel Frauenfußball.“