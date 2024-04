Timo Boll über seine olympischen Werte „Und die große Liebe betrügt man nicht“

„Ich werde oft darauf angesprochen, warum ich bei Olympischen Spielen meine Medaillen allesamt in der Mannschaft gewonnen habe. Silber in Peking 2008 und in Tokio 2021, Bronze in London 2012 und in Rio de Janeiro 2016. Im Einzel war ich oft nah dran. Bei den Spielen in London zählte ich im Einzel zu den Titelanwärtern und bin dann gegen einen meiner Angstgegner, den Rumänen Adrian Crisan, ausgeschieden. Ich bin danach in ein richtiges Loch gefallen, habe verzweifelt nach meiner Form gesucht. Im Team lief es immer besser. Ich weiß nicht, ob ich in der Mannschaft noch mehr Druck spüre und mich dadurch noch mal steigere. Oder ob einfach der Wille, für sein Team zu kämpfen, noch ein paar Prozente in mir freisetzt.“