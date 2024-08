Wer rückt an die IOC-Spitze? Bach sucht den nächsten Bach

Es gehe ihm um „die hohen Standards guter Regierungsführung“ im IOC, die gerade er zu respektieren habe, erklärte Bach. Doch nicht nur das. „Neue Zeiten rufen nach neuen Anführern“, fügte der Fecht-Olympiasieger von 1976 hinzu: „Ich glaube nach zwölf Jahren fest daran, dass unserer Organisation mit einem Wechsel in der Führung am meisten gedient ist.“ Sein Mantra „change or be changed“ (verändern oder verändert werden) gelte „nicht nur für die umfassenden und weitreichenden Reformen, die wir gemeinsam durchgeführt haben, sondern auch für mich“.