Volles Programm und nah an den Sportlern So wollen die TV-Sender die Menschen für Olympia und den Sport begeistern

Eine Olympiabewerbung von Deutschland könnte noch mal Auftrieb bekommen, wenn die Spiele in Paris die Menschen begeistern. Das hofft auch Scholten: Mit München haben wir es zuletzt ja schon erlebt, es versucht und sind in einem sehr frühen Stadium gescheitert. Aber natürlich wäre Olympia in Deutschland oder sogar NRW für viele ein Traum. Wir haben es ja jetzt in wirklich winzig viel kleinerer Form letztes Jahr bei den Finals in Düsseldorf und Duisburg gesehen. Das war schon echt spektakulär. Das war so ein Vorgeschmack, auch mit Blick auf die Locations und die Begeisterung der Zuschauerinnen und Zuschauer. diese Locations und diese Begeisterung. Das war großartig.“