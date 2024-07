„Paletten und Autoreifen“ Schwimm-Bundestrainer Berkhahn kritisiert Rennen in der Seine

Am Sonntag war das Training der Triathleten wegen Problemen mit der Wasserqualität abgesagt worden. Die Wettkämpfe am Dienstag und Mittwoch sollen aber nicht in Gefahr sein, der Regen hat sich verzogen. In den nächsten Tagen sind allerdings Gewitter möglich. Die Freiwasserschwimmer um Florian Wellbrock und Leonie Beck gehen eine Woche später an den Start.