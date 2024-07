Kasachstan zu stark Schützen-Duo verpasst Olympia-Bronze – Reitz erreicht das Finale

Die nächste Medaillenchance für die deutschen Schützen bietet sich am Sonntag, denn Christian Reitz und Robin Walter erreichten das Finale mit der Luftpistole. Dabei überzeugte vor allem Fahnenträger-Kandidat Reitz, der 2008 Bronze und 2016 Gold mit der Schnellfeuerpistole gewann. In der Qualifikation kam er auf Rang drei. „Es war ein schwerer Wettkampf, auch, weil die Luft sehr stickig in der Halle war“, sagte Reitz, der in Tokio Fünfter in dieser Disziplin wurde.