„Noch nicht fertig“ Satou Sabally führt DBB-Frauen ins Viertelfinale nach Paris

Satou Sabally riss nach ihrer Gala-Vorstellung die Arme in die Luft und fiel ihren Mitspielerinnen freudestrahlend um den Hals. „Paris, Paris, wir fahren nach Paris“, sangen die deutschen Basketballerinnen im Stade Pierre-Mauroy von Lille. Gleich bei ihrer olympischen Premiere sind Sabally und Co. ins Viertelfinale gestürmt - und das in der so brutal schweren „Todesgruppe“.