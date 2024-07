„Wir sind auf alles gefasst“ DFB-Spielerinnen Nüsken und Berger feiern Wiedersehen mit US-Trainerin Hayes

Hayes pflege einen spielerischen Fußball, so Nüsken weiter: „Sie wird taktisch etwas ausgeheckt haben, wir sind auf alles gefasst.“ In Linksverteidigerin Felicitas Rauch wird neben Berger eine zweite in den USA beschäftigte deutsche Spielerin in der Startelf stehen: Die Ex-Wolfsburgerin und 44-malige Nationalspielerin wurde für die erkrankte Sarai Linder in den 18er-Kader nachnominiert.