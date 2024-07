6,87 Metern bei der Generalprobe Weitspringerin Mihambo ist nach Sieg in London bereit für Olympia

Bis zum Weitsprung-Wettbewerb in Paris ist auch noch ein wenig Zeit. Am 6. August findet die Qualifikation statt, zwei Tage später geht es dann um die Medaillen. Mihambo gilt trotz Corona-Erkrankung als Favoritin – vor allem nach der eindrucksvollen Vorstellung in der britischen Hauptstadt. „Ich denke, der Stand ist bei mir ganz gut“, sagte sie und ergänzte: „Ich freue mich, auch zu sehen, wie das dann ist in Paris, wenn die Form sich auch entwickelt hat und man ausgeruht an den Start geht - nicht so wie heute, müde vom Training.“